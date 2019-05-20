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فتحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تحقيقاً موسعاً بواقعة إقدام أب على نـحر ابنته بسكين وطعنها أربع طعنات.
وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً تقدم به أب اعترف فيه بنـحر ابنته البالغة 15 عاماً، قبل أن ينقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز.
ولفتت إلى أن المتهم حاول الهرب من المستشفى عند حضور رجال الأمن لكنها تمكنت من القبض عليه..، مبينةً أن هناك عدة محاولات جرت لإنقاذ الفتاة داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر أب ينـحر ابنته وينقلها إلى المستشفى ويبلغ عن نفسه.. و”شرطة جدة” تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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