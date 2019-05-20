الكلباني: مظهرك الجيد في المسجد يثبت أن وراءك حرمة “سنعة” (فيديو)

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نبه الشيخ عادل الكلباني إلى أهمية ارتداء الملابس النظيفة والأنيقة عند الذهاب إلى المسجد، لافتاً إلى أن الملائكة التي تتولى الدعاء للمسلم أثناء وجوده في المسجد، تتأذى من المظهر السيء والرائحة الكريهة.
وقال الكلباني، خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “SBC”: “إن المظهر الجيد في المسجد، يثبت أن الرجل وراءه (حرمة سنعة)، تهتهم به وبمظهره، ولا ترضى له الخروج من المنزل إلا بأحسن الثياب”.
وأضاف أن المظهر السيء في المسجد، يجعل المصلين يستاؤون وينشغلون عن الخشوع في الصلاة..، لافتاً إلى أن الجميع لديهم إمكانية غسيل ثيابهم بريالين فقط.
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