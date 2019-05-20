أكد أن أسعار العقار معقولة وفي متناول الجميع
أشاد الخبير العقاري ورجل الأعمال المعروف، رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بالتشريعات والأنظمة التي سنتها وزارة الإسكان، مؤكدًا أن الأشهر الستة الأخيرة أظهرت نتائج تلك التشريعات، وانعكست ثمارها على المجتمع والمواطن على حدٍ سواء، متوقعًا أن تسهم الخيارات السكنية الحالية في إيجاد حلول متكاملة وإنهاء مشكلة السكن في سنوات قليلة.
وقال البلطان، خلال حديثه عبر برنامج «الليوان» الذي تبثه قناة روتانا خليجية، أن وزارة الإسكان بقيادة وزيرها ماجد الحقيل، بذلت جهودًا كبيرة في سبيل سن أنظمة وتشريعات لمعالجة العشوائية التي طغت على القطاع العقاري لعقود طويلة، موضحًا أن ثمار تلك التشريعات بدأت تظهر في الستة أشهر الأخيرة، وشعر بنتائجها المجتمع بشكلٍ عام والمواطن بشكلٍ خاص، موضحًا أن المجتمع مارس ضغوطًا كبيرة على وزارة الإسكان للمطالبة بحلول عاجلة لمعاجلة ملف الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حينها في مرحلة غراس.
وتوقع البلطان، أن يجد ملف الإسكان حلولاً جذرية وانتهاء ما يسمى مشكلة خلال سنوات قليلة، داعيًا المواطنين الى الانتظار والثقة في الحراك الذي يشهده السوق العقاري وصناعة العقار والتحسن الكبير في عمل وزارة الإسكان والحلول والبرامج السكنية المتعددة التي تقدمها الوزارة بجانب سرعة الحصول على القروض بشكل ميسر ومدعوم، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكلٍ إيجابي على نمو نسبة التملك لدى السعوديين، مبينًا في الوقت ذاته أن أسعار العقار في المملكة أصبحت معقولة وفي متناول الجميع ويمكن لأي الموطن التملك في المدن الكبرى كالرياض وجدة بمبلغ 500 ألف ريال.
وعن نظام البيع على الخارطة، عدّ البلطان أنه ثقافة جديدة على المجتمع السعودي، داعيًا الى تقبله نظرًا للضمانات التي تقدمها الوزارة، مؤكدًا أن له شروطًا صعبة على المطورين، وتحفظ حق المستفيد.
كانت هذه تفاصيل خبر البلطان: «الإسكان» حققت قفزات خلال الأشهر الماضية.. وسترون نتائجها قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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