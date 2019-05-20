اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 75ر57 نقطة، أو 27ر0% ،ليصل إلى 84ر21307 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسر 91ر0 نقطة ، أو 06ر0%، ليصل إلى 34ر1553 نقطة.

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07:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.