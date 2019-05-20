رياضي / نادي النور يحقق لقب بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

حقق نادي النور لقب بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية بنسختها الثانية التي اختتمت منافساتها أمس على ملاعب نادي الخليج بسيهات، بعد فوزه على نادي الصفا بنتيجة شوطين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق الخليج المركز الثالث بفوزه بشوطين دون مقابل على الترجي الذي حل رابعاً .

وفي ختام منافسات البطولة، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن السيهاتي، نادي النور بكأس البطولة، و نادي الصفا بدرع المركز الثاني، ونادي الخليج بدرع المركز الثالث. //انتهى //

07:02ت م

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