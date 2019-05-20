السعودية اليوم / الجيش اليمني يدفع بتعزيزات لتأمين قعطبة ويأسر ويصيب حوثيين اثنين



عدن 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

دفع الجيش اليمني بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قعطبة في شمال محافظة الضالع بجنوب البلاد، لتعزيز مواقعها وتأمين المناطق التي تم تطهيرها من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلال اليومين الماضيين.

يأتي هذا فيما تشهد جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة معارك على أشدها بين الجانبين، فيما تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على منطقة باجة لأول التابعة لمديرية الضالع في المحافظة التي تحمل ذات الاسم، وذلك بعد أن تسللت عناصر من الميليشيا الإرهابية إلى محيط حبيل باجة.

وذكر مصدر عسكري يمني لموقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن معارك أخرى شهدتها مديرية قعطبة وتركزت في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب، بالتزامن مع معارك مماثلة بمحاذات باجة وبلدة دار السيد في ذات البلدة، فيما تمكنت قوة من الجيش اليمني من أسر قيادي في الميليشيا الإرهابية بعد أن تم استدراج مجاميع منهم في جبهة تورصه غربي مديرية الأزارق المحاددة لمديرية ماوية شرقي تعز.

وفي السياق أصيب المشرف الميداني لميليشيا الحوثي في جبهة قعطبة المدعو مأرب مسعد عبدالرحيم كنه، بإصابة بالغة وقُتل أحد حراسته فيما أصيب ثمانية آخرين، إثر استهداف قوات الجيش، عربة كان يستلقونها بصاروخ من نوع "لو" وذلك في قرية حمر.

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