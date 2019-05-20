شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتفطير 100 ألف صائم في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان الذي يستهدف توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، إلى جانب توزيع حوالَى ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.

وأكد السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على كل ما يخدم المسلمين في العالم ولاسيما ما يتصل بتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم.

من جانبه، بين الملحق الديني في السفارة عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية درجت على تدشين حفل إفطار سنوي للصائمين في السودان تزامنا مع بدء انطلاق هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي سخر وقته وجهده لخدمة المسلمين بالعالم، مزجياً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعم ومتابعة أعمال الخير في شهر العطاء. وأشار إلى أن الملحقية أشرفت على عدد من الإفطارات التي أقيمت في كل من معهد أم القرى الإسلامي بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم لعدد 3 آلاف شخص وفي مركز القرآن الكريم بمدينة ود راوة لعدد 100 ألف شخص وفي بعض المراكز الأخرى والخلاوى لعدد 5 آلاف شخص في المركز الواحد، إلى جانب توزيع أَلْفَيْ سلة غذائية.