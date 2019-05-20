شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. 3 قمم تتصدى لهموم الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة في 26 رمضان الجاري، التي سيرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل»، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

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ويسبق عقد القمة اجتماع كبار الموظفين الذي من المرتقب أن يرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة في مدينة جدة في 29 مايو 2019، إذ سيرفع الوزراء مشروع البيان الختامي إلى القمة الإسلامية لاعتماده.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية «إعلان مكة»، إضافة إلى البيان الختامي الذي سيتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، إذ من المرتقب أن يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، إضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلا عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا مساء أمس الأول (السبت) قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.