شكرا لقرائتكم خبر عن برامج شركات حجاج الداخل.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تطلق وزارة الحج والعمرة اليوم (الاثنين) مرحلة اختيار البرامج المفضلة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة لموسم حج هذا العام 1440، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على أن يبدأ الحجز الفعلي للمقاعد وسداد الرسوم المقررة مطلع شهر ذي القعدة القادم.

وتهدف الوزارة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتعرف على البرامج والباقات التي خصصت لموسم حج هذا العام للمفاضلة بينها واختيار الأنسب والتي توزعت على 4 باقات للضيافة و4 باقات للضيافة بلس (البرنامج العام سابقا) وبرنامج اقتصادي1 (حج منخفض التكلفة سابقا) وبرنامج اقتصادي2 (برنامج الحج الميسر).

من جهة أخرى، بينت الوزارة أن الشركات والمؤسسات التي لديها مخيمات في برنامج الضيافة (العام سابقا) ضمن الآلية الخاصة بتثبيت تخصيص المخيمات المعتمدة ولم تتقدم بتسليم ضمانها البنكي وباقي مسوغات الخدمة في الموعد المحدد فتعطى مهلة لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء تخصيص البرنامج الاقتصادي (2) يتم بعدها مباشرة إلغاء التخصيص وعدم قبول أي طلب للاعتذار عن الخدمة.

وحددت الوزارة يوم 25 من رمضان الحالي، كآخر موعد لاعتذار الشركات التي لديها تراخيص سارية المفعول عن تقديم الخدمة لهذا العام بعد تقديم الطلب رسميا للإدارة العامة لحجاج الداخل.