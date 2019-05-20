«اقتصادية الشورى»تناقش تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أمس (السبت) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 26/‏2/‏1394، وذلك بحضور المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل وعدد من مسؤولي الصندوق. وناقشت اللجنة عدداً من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. شارك في الاجتماع مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الأمير المهندس سلطان بن خالد آل سعود، ومساعد المدير العام للقانونية والالتزام محمد بن عبدالله الجاسر.

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أمس (السبت) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 26/‏2/‏1394، وذلك بحضور المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل وعدد من مسؤولي الصندوق. وناقشت اللجنة عدداً من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. شارك في الاجتماع مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الأمير المهندس سلطان بن خالد آل سعود، ومساعد المدير العام للقانونية والالتزام محمد بن عبدالله الجاسر.

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