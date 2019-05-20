شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عوامل ترفع الضغط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)أوضحت وزارة الصحة أن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي الوراثة، والتقدم في العمر، والسمنة، والأمراض المزمنة؛ كالسكري وغيره، إضافة إلى القلق والتوتر ونمط الغذاء غير الصحي، وكذلك الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني، والتدخين.
وبينت أن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم قد تشمل فشلاً في القلب، وتمدد الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وفقدان البصر، والذبحة الصدرية، والفشل الكلوي.
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