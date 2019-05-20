تسجيل وظائف التعليم 1440- 1441هـ وظائف جدارة للمعلمين والمعلمات وزارة الخدمة المدنية السعودية...

الرابط الخاص ببرنامج جدارة السعودي، ونرصد رابط برنامج جدارة للوظائف، ونرصد لكم الرابط بشكل عام، من أجل التسجيل في العديد من الوظائف التي يتم طرحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وفي الوقت الحالي لا يوجد وظائف معلنة من قبل الموقع، ولكم عليكم التسجيل، من أجل الاستفادة من كافة المميزات المختلفة الخاصة به، ومن أجل معرفة الوظائف المتاحة في الوقت الحالي، يمكنكم زيارة الرابط المباشر لبرنامج جدارة 1440 بالسعودية2

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تقوم المملكة بتوفير أفضل السبل والوسائل المتطورة التي تخدم بها الشعب السعودي، استحدثت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عام 1433 هجرية، نظام إلكتروني جديد، هو نظام جدارة المتطور الخاص بتقديم طلبات التوظيف على مستوى جميع محافظات المملكة، لكافة الخريجات والخريجات بالمملكة، للعمل بالوظائف على مستوى كافة القطاعات بمختلف المجالات بالسعودية، تلك الخدمة المتطورة الشاملة التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية لكافة المواطنين السعوديين، حرصاً منها على مصالحهم وتوفير أحسن أداء متطور، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة.

تسجيل وظائف التعليم 1440هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توافر عدد 10456 وظيفة لكلا من الرجال والنساء، من حاملي المؤهلات العليا المجتازين لاختبارات الكفاية والتخصص من المواطنين طيقا لمجموعة من الشروط، على أن يتم التقديم في المواعيد المعلنة، وقد ذكرت أن عدد الوظائف 4953 وظيفة للرجال، و 5503 وظيفة للنساء، مع ضرورة توافر الشروط والمؤهل ومعادلة المؤهل الحاصل عليه المتقدم من خارج السعودية بالجامعات السعودية.

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وقد ذكرت أن بداية التقديم بدء من يوم الأربعاء العاشر من رمضان 1440 من الساعة 10 صباحا، ويستمر التقديم حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440 من خلال الرابط الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.

رابط التسجيل في وظائف جدارة

تابع هذا الرابط، الذي يتيح لكم التسجيل في برنامج جدارة الخدمة المدنية، ونتابع معكم كل جديد عبر الوظائف الجديدة عبر موقع الخدمة المدنية جدارة للتوظيف، ونرصد لكم كل جديد عبر الأخبار العاجلة من وقت للثاني.

مميزات نظام جدارة الالكتروني الجديد

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

يعمل نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتميز نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

حرصت وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين، التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

كما يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.

طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة. ثم الضغط على خانة تسجيل جديد. يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة. إضافة الصورة الرمزية، المكونة من ستة أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها. يتم إضافة بيانات الحالة الصحية. يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة.

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتقارير الإخبارية، حول رابط تسجيل برنامج جدارة الرسمي 1440، البوابة الرسمية لبرنامج جدارة تتيح لكم التسجيل، من أجل الاستفادة بالخدمات التي يقدمها الموقع من وقت للثاني، ونحن معكم بنقل التفاصيل والأخبار العاجلة.