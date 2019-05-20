“حساب المواطن” يكشف سبب نقص مبلغ الدعم في الدفعة الأخير لبعض المستفيدين

أوضح برنامج “حساب المواطن”، أن سبب نقص مبالغ الدعم لدى بعض المستفيدين في الدفعة الأخيرة يعود إلى اختلاف إجمالي الدخل الخاص بهم عن المصفح عنه في البوابة.
وجاء توضيح البرنامج خلال رده على استفسارات وردت من بعض المستفيدين بحساب “خدمة العملاء” بموقع “تويتر”، حول أسباب تراجع الدعم المقدم لهم. وقال البرنامج في رده على استفسارات بعض المستفيدين، إنه بعد الإطلاع على البيانات يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ ما أثر على الاستحقاق لهذه الدفعة.
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