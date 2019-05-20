جدة.. أب “ينحر” ابنته بأربع طعنات وينقلها إلى المستشفى في حالة خطرة

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة جدة الآن جريمة إقدام أب على نحر ابنته بسكين، وطعنها أربع طعنات، وذلك في أحد أحياء المحافظة. وقالت مصادر وفقًا لـ”سبق”: “إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا بإقدام أب على نحر ابنته البالغة 15 عامًا، وطعنها طعنات عدة، ثم قام بنقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز. وعند انتقال الجهات الأمنية لمستشفى الملك عبدالعزيز، وعندما شاهد الجاني رجال الأمن لاذ بالفرار”. وأضافت المصادر بأن الأطباء بالمستشفى على الفور قاموا بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، فيما تولت شرطة البلد التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

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