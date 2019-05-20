وزير الثقافة يدعو المثقفين للمساهمة في تطوير القطاع

جدّد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، دعوته لجميع المثقفات والمثقفين السعوديين للتعاون مع الوزارة والمساهمة في تحقيق التطور المنشود لثقافة الوطن.

وقال الوزير، في لقائه الثالث بالمثقفين السعوديين، والذي أقيم في منطقة البلد بمحافظة جدة على هامش حفل إفطار، دعا له نخبة من المثقفين مساء أمس، إن وثيقة رؤية وتوجهات الوزارة تم تصميمها منذ البداية؛ لتتماشى مع المتغيرات السريعة في واقع حركة الثقافة السعودية.

وأوضح وزير الثقافة، أن الوزارة بدأت بتنفيذ هذه الرؤية والتوجّهات مستندة على دعم المثقفين من مختلف التخصصات، مُشيرًا إلى أن المرونة التي تتحلّى بها وثيقة الرؤية والتوجهات تسمح بالابتكار والتطوير، وتفتح نافذة أمام المثقفين ليواصلوا تقديم مقترحاتهم التي تخدم ثقافة الوطن وتساهم في تحقيق أعلى أداء ممكن للقطاع بكل فروعه واتجاهاته.

Advertisements

وأضاف: «إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الثقافي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يضع الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لترجمة هذا الاهتمام الكريم».

وأكد وزير الثقافة، حرص الوزارة على أداء الأمانة الوطنية بكل جدية، وبالشكل الذي يحقق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030، مُجددًا دعوته لجميع المثقفات والمثقفين السعوديين للتعاون مع الوزارة والمساهمة في تحقيق التطور المنشود لثقافة الوطن.

وأشار إلى ترحيب الوزارة وحرصها على استقبال كل الآراء من جميع المثقفين والمثقفات عبر كل قنوات الاتصال المتاحة، وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية تكاتف الجميع لرفعة الوطن وثقافته.

يذكر أن اللقاء يعد الثالث في سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها سمو وزير الثقافة مع المثقفات والمثقفين، حيث سبقه لقاء في 19 ديسمبر الماضي، ولقاء في 14 فبراير الماضي، والتي تهدف في مجملها إلى فتح نافذة اتصال مستمرة بين الوزارة ومنسوبي القطاع الثقافي بكل أطيافهم الإبداعية.