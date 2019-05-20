«الغرف السعودية» تنصح المواطنين بتحويل استثماراتهم من تركيا لدول أكثر أمنًا

حذَر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، عبدالله العديم، المستثمرين السعوديين في تركيا، من خسائر مالية قد تلحق بهم في ظل العقبات التي يواجهونها.

وقال العديم: أحذر أبناء الوطن، الذين يستثمرون في تركيا من تعرضهم لخسائر مالية، في ظل أزمة التضخم وانخفاض أسعار الليرة، إضافة إلى ما يلقونه من عقبات ومضايقات وصلت إلى حد الابتزاز، وسط تجاهل الجهات المعنية في تركيا لشكاواهم.

وأضاف العديم، أن الشكاوى تزاد يومًا بعد يوم، ما أفقد المستثمرين الثقة في المسؤولين الأتراك، مطالبًا رجال الأعمال السعوديين بتحويل أموالهم وأعمالهم إلى دول صديقة أخرى، أكثر استقرارًا أمنيًا، وتُعامل السعوديين برقي وتقدير.

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وكانت السفارة السعودية في تركيا، دعت المواطنين، ممن يواجهون مشكلات في مجال العقار بأنقرة، أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والتحقق من مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، حفظًا لحقوقهم.

وقالت السفارة السعودية، في بيان لها، إنه ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار بتركيا؛ كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو)، أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم؛ رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد، الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولًا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال؛ لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.