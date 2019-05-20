بالصور.. نائب أمير الجوف يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان

أشاد بما يبذلونه لراحة المواطنين وأمنهم
شارك نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أمس الأحد، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، ومديري القطاعات والجهات الأمنية المختلفة بمنطقة الجوف.
وخلال اللقاء، أشاد نائب أمير الجوف، بجهود رجال الأمن، وما يبذلونه لراحة المواطنين وأمنهم وأداء مهامهم على الوجه الأكمل، فيما أكد مدير شرطة المنطقة، أن مشاركة نائب أمير المنطقة، لرجال الأمن مهام عملهم الميداني، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد تأتي حرصًا من جانبه على متابعة رجال الأمن ومشاركتهم في مثل هذه المناسبات، سائلاً التوفيق للجميع، والمزيد من الأمن الرخاء للوطن.
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