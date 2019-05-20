«البيئة» تعلن كميات الأمطار على المملكة خلال 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية.

واستندت الوزارة في نشرتها، على التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتضمّنت النشرة بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق، وجاءت كالتالي:

منطقة الرياض :

شمال شرق عفيف 0.20 ملم

جنوب غرب عفيف 3.20 ملم

الجامعية 1.40ملم

منطقة مكة المكرمة :

القنفذة/ ثلاثاء الخرم 84.00 ملم

طريق الشفاء الدائري 42.40 ملم

الفانجة 0.40 ملم

بني يزيد 7.40 ملم

السديرة 9.60 ملم

الحفاير 5.20 ملم

العرضية الشمالية 0.60 ملم

القنفذة 6.60 ملم

العفيرية 1.80 ملم

رنية 2.20 ملم

الموية الجديد 10.60 ملم

القريع بني مالك 8.60 ملم

بني سعد 36.40 ملم

طريق الكر الهدا 5.60 ملم

الريان 0.40 ملم

ثريبان 12.00 ملم

وادي وج 25.00 ملم

شمال غرب الحرم 1.00 ملم

الهدا 42.40 ملم

يلملم 2.60 ملم

حرة الشراع 0.20 ملم

منطقة المدينة المنورة :

شمال شرق الحمنه 0.20 ملم

منطقة القصيم :

بريدة 3.00 ملم

عيون الجواء 2.20 ملم

البدائع 2.20 ملم

شري 2.00 ملم

الرس 0.50 ملم

عقلة الصقور 2.00 ملم

عنيزة 1.20 ملم

البكيرية 1.20 ملم

دخنة 1.00 ملم

الفوارة 0.20 ملم

منطقة عسير :

أبها 51.00 ملم

بيشة 11.00 ملم

بللسمر 24.00 ملم

محايل 36.00 ملم

آل عامر 12.00 ملم

طريب 5.00 ملم

مزهر 15.00 ملم

الشعف 3.40 ملم

الفرشة 36.20 ملم

ثلوث المنظر 0.40 ملم

خاط 23.60 ملم

رجال ألمع 1.40 ملم

سبت بني بشر 2.40 ملم

الماوين 6.20 ملم

العين 13.00 ملم

الفرعة 33.00 ملم

المهلل 3.80 ملم

غرب بارق 8.20 ملم

وادي الحياة 4.20 ملم

شمال سبت بني بشر 2.20 ملم

مهر 1.20 ملم

الواديين 11.00 ملم

عفراء 28.40 ملم

العسران 2.00 ملم

عقبة ضلع 1.80 ملم

الزيمة 4.00 ملم

سراة عبيدة 1.00 ملم

الحمنة 0.20 ملم

منطقة جازان :

الموشت الشمالية 0.60 ملم

هروب 0.20 ملم

صامطة 2.20 ملم

مجعر 0.20 ملم

منطقة الباحة :

بيدة 32.00 ملم

بلجرشي 14.00 ملم

المخواة 3.00 ملم

الأجاعدة 43.00 ملم

الباحة 40.00 ملم

العقيق 14.50 ملم

الشعراء 2.60 ملم

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الحابس 32.60 ملم

الكراء 26.60 ملم

حصن الحابس 3.40 ملم

كرا الحائط 2.20

أما منسوب السدود، فجاء كالتالي:

منطقة الرياض

الأحمر 1.70 متر

الأرطاوية 1.70 متر

البوضة 4.10 متر

الجزر 3.30 متر

الحفنه 2.90 متر

الجفير 1.70 متر

الحائر 6.00 أمتار

الحائر بالمجمعة 6.00 أمتار

الحريق 4.90 متر

الحريق بالوشم 2.70 متر

الحلوة 1.00 متر

النحابج 2.80 متر

الخروعية 3.90 متر

السدبرية 3.80 متر

الشحمة 2.90 متر

الشعراء 2.00 متر

الغاط 5.80 متر

للبل 4.80 متر

الفحيحيل 1.70 متر

الفوارة 2.80 متر

القويعية 2.50 متر

المجمعة 4.40 متر

المشقر 5.70 متر

المعنى 4.50 متر

المهدية 3.70 متر

الهدار 5.80 متر

تمير 0.50 متر

جلاجل 5.50 متر

حجيلا 1.90 متر

حايجة 2.90 متر

حراضة 1.90 متر

حنفة عروى 1.50 متر

روضة سدير 0.50 متر

شعيب الغدير 1.40 متر

صلبوخ 5.15 متر

ضرماء 4.00 أمتار

عسيلان بالزين 4.00 أمتار

عضيدان 1.65 متر

عنان 1.50 متر

قبيبان 1.50 متر

لبن 1.30 متر

لصاد 2.90 متر

مرات 3.10 متر

مزوى 5.20 متر

نمار 2.50 متر

منطقة مكة المكرمة

أم الدوم 1.00 متر

الجذية بشوقب 11.50 متر

الجناح 17.00 مترًا

الراغية 5.00 أمتار

الرامة 5.00 أمتار

السبعان 1.50 متر

العطاء 14.00 مترًا

اللقيطة 3.00 أمتار

المحند 6.00 أمتار

بسل 9.00 أمتار

بطحان بالكامل 1.50 متر

تربة 6.00 أمتار

ثمالة 5.00 أمتار

داماء 7.50 متر

رابغ 31.85 متر

شوان 4.00 أمتار

ضراء 6.00 أمتار

ضري 1.50 متر

عمت 4.00 أمتار

فيضة المسلح 2.00 متر

قراض 8.00 أمتار

قرن 16.00 مترًا

قتونا 2.50 متر

كتنة 2.00 متر

كلاخ 5.00 أمتار

لبة 4.00 أمتار

مرواني 13.30 متر

ملكان 6.00 أمتار

ميسان 9.00 أمتار

وادي حلي 31.59 متر

وداي فاطمة 10.50 متر

ويح 12.00 مترًا

باصب 1.00 متر