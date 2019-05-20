سفير الإمارات بالسعودية: المنطقة تمرّ بمرحلة حرجة.. والمملكة حريصة على توحيد الصف

قال السفير الإماراتي لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط آل نهيان، إن المنطقة حاليًا تتطلع للتشاور والتنسيق بين دولها؛ لحماية المصالح المشتركة بين دول الخليج والدول العربية.

وأضاف الشيخ شخبوط آل نهيان، في تصريحات لبرنامج «هنا الرياض» على قناة الإخبارية، أن الإمارات كانت أولى الدول المرحبة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة السعودية لعقد القمة الخليجية والعربية.

وأشار إلى أن دعوة القيادة السعودية لهذا الاجتماع، دليل على بُعد نظرها، مؤكدًا أن الإمارات تؤمن بهذه الخطوة المباركة؛ لذلك تشرفت بأن تكون أولى الدول الداعمة لهذه الدعوة.

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وأكد سفير الإمارات بالسعودية، أن الظروف التي تمر بها المنطقة دقيقة وحرجة، وهم يؤمنون بحرص القيادة السعودية على توحيد الصف وتنسيق المواقف بين هذه الدولة؛ لذلك دعت لهذا الاجتماع.

ودعت المملكة العربية السعودية، القادة الخليجيين والعرب إلى عقد اجتماع طارئ في مكة في 30 مايو الجاري بالتزامن مع القمة ‏الإسلامية لبحث ومناقشة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ‏وجّه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية؛ لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة لبحث هذه الاعتداءات ‏وتداعياتها على المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذه الدعوة تأتي في سياق الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية ‏المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخّ نفطية بالمملكة، ‏ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية‎.