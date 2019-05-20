إطلاق 34 من سجناء الديون بجازان

أهالي المنطقة سددوا 970 ألف ريال نيابة عنهم
أعلنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم»، الإفراج عن 34 نزيلًا ونزيلة من سجناء الديون بمنطقة جازان خلال أسبوعين.
وأشارت اللجنة إلى أن من بين المفرج عنهم، أربع نزيلات سعوديات كن في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء ديات حوادث مرورية وقروض بنكية وأقساط سيارات وأجهزة كهربائية متراكمة.
وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أنه تم رصد أوضاع هؤلاء النزلاء ودراسة حالتهم بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، مشيرًا إلى أنه بعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل والتنسيق مع بعض الجهات وفاعلي وفاعلات الخير في مدينتي الرياض وجدة.
وقال زعلة، إنّ الجميع بادر بالتجاوب مع دعوة اللجنة وتسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجماله تسعمائة وسبعين ألف ريال؛ تقديرًا لظروفهم، ما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان مع أسرهم .
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