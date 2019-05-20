«صم بصحة».. حملة لمستشفى البكيرية للكشف المبكر عن السكري

أطلق مستشفى البكيرية العامّ، حملة للكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار «صم بصحة» بمنتزه المضمار بالبكيرية.

جاء ذلك خلال تواجد فريق طبي متخصص، يقوم بإجراء فحص السكر وارتفاع الضغط للمتواجدين، وتقديم النصائح التوعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية منها، وكذلك تقديم نصائح طبية عن الغذاء السليم، مع تحويل الحالات التي يتم اكتشافها للمراكز الصحية أو المستشفى.

وتأتي الحملة ضمن المشاريع التوعوية والوقائية التي يقدمها مستشفى البكيرية العامّ بأهمية التثقيف وزيادة الوعي للحد من ازدياد نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومن المضاعفات المزمنة المرتبطة بهما، كما تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بالأوقات المناسبة لأخذ الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وكان مستشفى البكيرية أطلق مطلع الشهر الكريم عددًا من الحملات التوعوية وحملات أخرى تزامنت مع الأيام العالمية كالتوعية بمرض الربو وغسل اليدين.