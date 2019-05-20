صحة مكة: إنجاز 19 بلاغًا بشأن حمّى الضنك

قالت أعمال الصحة العامة بأمانة المدينة المقدسة، إن إجمالي الوحدات السكنية التي تم المرور عليها خلال يوم واحد، بلغت 1680 وحدة، كما تم استكشاف 493 مستنقعًا جرى التعامل مع عدد منها، إضافة إلى إنجاز 19 بلاغًا بشأن حمَّى الضنك.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، نشرت أمانة العاصمة المقدسة «إنفو جراف»، يوضح نتيجة الأعمال اليومية للصحة العامة يوم 13 رمضان، جاء فيه أن إجمالي الوحدات التي تم المرور عليها وصل إلى 1680 وحدة، منها 1046 وحدة استجاب أصحابها لرجال الحملة، بنسبة 62%، بينما لم يتم الرد من جانب 17 % من أصحاب الوحدات، و5% من الوحدات لم يكن بها محرم، و16% رفضوا الاستجابة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تمت معالجة 11 مستنقعًا من بين 493 موقعًا تم استكشافها، كما تم التعامل مع 19 بلاغًا عن حمى الضنك، و6 بلاغات بشأن الكلاب الضالة، لافتة إلى أنه تم استخدام 73 لترًا من المبيدات المستخدمة في تلك الحملة.