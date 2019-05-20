5 مزايا للمستأجر عند توثيق عقده في «إيجار»

يسجل كل الحقوق المالية المدفوعة..
بين برنامج «إيجار»، وهو إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، مزايا وفوائد توثيق العقود لديه.
وأشار البرنامج، إلى أن المستأجر يحصل على عدد من الفوائد بعد توثيق عقده في «إيجار»، وهي: تسهيل إجراءات العملية الإيجارية، وتسجيل عقد إيجار موحد يعد إثبات سكن لدى الجهات الحكومية والخاصة، وحفظ الحقوق من خلال العقد الذي يوضح التزامات الطرفين، وتسجيل كل الحقوق المالية المدفوعة.
ومن الفوائد التي يحصل عليها المستأجر بعد توثيق عقده في «إيجار»، توفير خدمات إلكترونية: خدمة التنبيهات والإشعارات، خدمة البلاغات، خدمة السداد الإلكتروني، الدعم الفني، توثيق العقد عبر منصة «أبشر».
و«إيجار»، هي شبكة إلكترونية متكاملة هدفها تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية: «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري»، كما تُقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وتكمن رسالة «إيجار» في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.
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