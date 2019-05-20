السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض يتفقد سير أعمال مكافحة الجراد بمركز ساجر



الدوادمي 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج أمس، بزيارة تفقدية لسير العمل لمكافحة الجراد الصحراوي بمركز ساجر يرافقه مدير وحدة ساجر التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي حسين بن فارع العتيبي.

ووقف الفراج ميدانياً على أعمال الرش, والتقى بالفرق الميدانية العاملة في المزارع المصابة, وأطلع على كيفية سير العمل والخطط المعمول بها ونتائج المكافحة الجوية والأرضية، حاثاً الجميع على مواصلة الاستمرار ببذل الجهود، وتسخير كافة الإمكانات للقضاء على هذه الأفة والحد من انتشارها لحماية المحاصيل الزراعية.

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