السعودية | مدير الأمن العام يتفقد مركز القيادة والسيطرة ويطلع على سير العمل لمتابعة المعتمرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:39 صباحًا, 20 مايو 2019 م المناطق - الرياض تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام، واطلع على سير العمل لمتابعة المعتمرين والزوار.

كما زار مركز العمليات ( 911 ) التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية وكان في استقباله قائد المركز اللواء الركن عبد الرحمن بن محمد الصالح, ومدير عمليات (911 ) بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي, وعدد من القيادات واطلع على أقسام المركز في استقبال البلاغات والترحيل والمتابعة التلفزيونية بما في ذلك القسم النسائي.

واستمع لشرحٍ عن بعض المميزات والخصائص التي يتسم بها المركز مثل اللغات الأجنبية ومتابعة الجودة وقاعدة البيانات التي تخدم جميع القطاعات.

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