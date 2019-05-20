ركن الأديب الصغير في أدبي الأحساء يحتفي بقرابة 30 طفلًا وطفلة

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الأحساء

في ليلة رمضانية من ليالي الشهر الكريم شارك الأطفال القادمون من هجر الأحساء، في ركن الأديب الصغير بنادي الأحساء الأدبي مساء أمس الأحد، وسط فرحة عارمة.

وقال مبارك السهلي والد مجموعة من الأطفال المشاركين: لقد أبهرونا بركن الأديب الصغير وأحسنوا في ربط الطفل بالثقافة والأدب.

واشتملت الفعالية الثقافية التي حضرها ما يقارب 30 طفلًا وطفلة على بعض القصص التراثية حكتها لهم الطفلة البارزة في وسائل التواصل الاجتماعي توتة النعيم، كما قدمت توتة للصغار مجموعة من المسابقات الثقافية مع توزيع هدايا تشجيعية للجميع.



وخلال ذلك شارك الأطفال بالتعريف بأنفسهم وسرد بعض الهوايات التي يميلون إليها كالرسم والكتابة وتعلم اللغات.

وساهمت في الفعالية مجموعة كبيرة من الأمهات اللاتي حضرن لتشجيع صغارهن وحثهم على التعبير والوقوف أمام الجمهور.

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وأكدت مشرفة الركن ومنسّقة برامجه الأديبة، تهاني الصبيح، أن ركن الأديب الصغير هو حركة حضارية للنماء الفكري والثقافي في الأحساء، بينما اعتبر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري مساهمات الأطفال في الركن استثنائية تبشّر بجيل واعد قادر على إدارة دفة حوار متكامل على مسرح النادي في فعالياته القادمة.

وشكر الشهري أمهات الأطفال على تفاعلهن مع النادي والاستفادة من ركن الأديب الصغير في النادي، مؤكدًا أن هناك برامج نوعية ومتعددة تبدأ من ثاني عيد الفطر المبارك وتستمر طيلة أيام الصيف وسيكون للطفل والأسرة نصيب كبير منها.