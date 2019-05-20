محافظ حفر الباطن يزور المنومين بالمستشفى المركزي ويشهد توقيع اتفاقيتين

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

زار الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، المرضى المنومين في المستشفى المركزي، حيث اطمأن على مستوى الخدمة المُقدمة لهم، سائلاً الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل.

كما تفقّد محافظ حفر الباطن مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي، واطلع على مراحل المشروع وكامل التجهيزات التي تمت، مشدداً على أن المشروع ذو أهمية وقيمة عالية وسيحدث نقلة نوعية في صحة المحافظة لخدمة المستفيدين.

كما شهد المحافظ توقيع عقدين لشراكات مجتمعية الأولى بين صحة حفر الباطن ممثلة بمدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي وبين اللجنة الطبية الخيرية (معافى) ممثلة برئيس اللجنة الدكتور عبدالله المحيميد والتي تهدف إلى استقطاب أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الدقيقة للمحافظة وتستمر الاتفاقية لمدة سنة.

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كما وقعت صحة حفر الباطن اتفاقية شراكة مجتمعية أخرى مع مجمع تاج الرعاية لطب الأسنان والتي تهدف إلى دعم مركز طب الأسنان التخصصي بعدد من الكوادر الطبية المتميزة وتقليل قوائم الانتظار في المركز على أن تكون مدة الاتفاقية ستة أشهر من تاريخ توقيعها.

وبعد توقيع الشراكات بارك محافظ حفر الباطن هذه المبادرات، مؤكداً على أهميتها كونها تعزز من العمل التطوعي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولما لها من أثر فعال في خدمة المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع المجالات ومنها الصحية التي تم توقيعها اليوم، منوهاً بدور الصحة الفعال في هذا الجانب متمنياً التوفيق والسداد للجميع.