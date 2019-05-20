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شرطة جدة تلاحق ناحر ابنته
متابعات الخليج 365 - جدة
تلاحق الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، اب نحر ابنته في العقد الثاني من عمرها ثم فر من مسرح الحادثة.
وتلقى مركز عمليات الأمن (911) بلاغًا من مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر يؤكد وصول فتاة 15 عامًا مصابة بجرح قطعي في العنق وعدة طعنات في جسدها.
وفور وصول رجال الأمن بادر مرافقها بالفرار ليتضح أنه والدها وهو من قام بمحاولة نحرها مستخدما سكيناً قبل أن يسدد إليها عدة طعنات، بحسب صحيفة عكاظ.
وقالت مصادر إن الفتاة دخلت إلى العمليات الجراحية فور وصولها على أمل إنقاذ حياتها، فيما باشرت شرطة جدة ملاحقة الأب.
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