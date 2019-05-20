ماذا يعني إيقاف جوجل دعمها لأجهزة هواوي ؟

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة جوجل أمس الأحد، عن إيقاف دعمها الفني لأجهزة هواوي، في خطوة أثارت ردود أفعال عديدة حول تأثيرها على مستخدمي هواتف الشركة الصينية.

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وبهذه الخطوة التي أكّدتها وكالة رويترز، لن تتمكن هواتف هواوي القادمة من الحصول على التحديثات الأمنية، كما أنها لن تتمكن من الولوج إلى متجر جوجل بلاب للاستفادة من التطبيقات التي يشملها.

ولدى شركة جوجل العديد من الخدمات الهامة للغاية التي ستُحرم منها هواتف هواوي الجديدة، فلن يكون عليها متجر للتطبيقات Google Play، أو تطبيقات جوجل نفسها وخرائط جوجل، وبالطبع يوتيوب، كما ستكون محرومة أيضاً من تحديثات النظام، وجيميل Gmail.