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أوبك لديها خياران لاجتماع يونيو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مصدران مطلعان إن المملكة وروسيا تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجي النفط في يونيو وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتبارًا من النصف الثاني من 2019.
وقال المصدران إن روسيا تريد الحد من حجم التخفيضات البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا الذي تنفذه ما يعرف بأوبك وحلفائها، بحسب وكالة رويترز.
وحثت الولايات المتحدة أوبك أيضًا على زيادة المعروض.
وأفاد المصدران بأن احتمال أوبك الأول هو التخلص من الإفراط في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، وهو ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميًا.
وجاء الإفراط في الالتزام من تراجع صادرات وإنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية، وخفض الإنتاج السعودي الذي جاء على نحو أكبر مما دعت إليه أوبك وحلفاؤها.
ويبلغ خفض الإنتاج الفعلي الذي تطبقه أوبك وحلفاؤها نحو مليوني برميل يوميًا.
وقال أحد المصدرين إن الخيار الآخر هو التخفيف من التخفيضات المتفق عليها من 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل، وهو ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميًا.
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