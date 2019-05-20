دول الخليج تبدأ دوريات أمنية مكثفة قبالة المياه الدولية

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأسطول الأميركي الخامس، أمس الأحد، إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت “دوريات أمنية مكثفة” في المياه الدولية بالخليج العربي السبت.

وجاء في بيان للأسطول الذي مقره البحرين على موقع فيسبوك أن دول المجلس “تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي”، بحسب العربية.

ووفق ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع بمقر الأسطول الأميركي الخامس في العاصمة البحرينية المنامة، فإن سفن دول مجلس التعاون الخليجي، سواء القوات البحرية أو خفر السواحل، ستعمل بالتنسيق الوثيق مع بعضها البعض، ومع البحرية الأميركية.

Advertisements

في المقابل أعلنت البحرية الأميركية، أمس الأحد، أنها أجرت تدريبات في بحر العرب بمجموعة حاملة طائرات أمرت بالتوجه إلى المنطقة لمواجهة تهديد من إيران.

وقالت البحرية وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، إن المناورات والتدريب أجريت بمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس إبراهام لينكون” بالتنسيق مع سلاح مشاة البحرية الأميركي، وسلطت الضوء على “الفتك وخفة الحركة للرد على التهديد”، وكذلك للردع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية.

كما شاركت في التدريبات مجموعة “كيرسارج” المعدة للإنزال البرمائي، ووحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين، اللتين تم نشرهما في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي.

ولفتت البحرية إلى أن التدريبات التي أجريت يومي الجمعة والسبت، شملت تدريب جو-جو، والانطلاق بسرعة في التشكيل، والمناورة.