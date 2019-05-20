الحربي يزور مركز القيادة والسيطرة و911 للاطلاع على سير العمل

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفقّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام، حيث اطلع على سير العمل لمتابعة المعتمرين والزوار.

كما زار الفريق الحربي مركز العمليات (911) التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية وكان في استقباله اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، قائد المركز، والعقيد علي بن عطية الغامدي، مدير عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من القيادات.

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واطلع الفريق الحربي على أقسام المركز في استقبال البلاغات والترحيل والمتابعة التلفزيونية بما في ذلك القسم النسائي واستمع إلى شرح عن بعض المميزات والخصائص التي يتسم بها المركز مثل اللغات الأجنبية ومتابعة الجودة وقاعدة البيانات التي تخدم جميع القطاعات.