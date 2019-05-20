شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 284 كغم لحوم بالمسلخ المركزي في سكاكا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف)ضمن حملة الرقابة البلدية «غذاؤكم أمانة»، وبمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، تمكنت إدارة صحة البيئة أمس (الأحد)، من إتلاف ما يزيد على 284 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري وذلك بالمسلخ المركزي بمدينة سكاكا.
وتواصل الأمانة رقابتها الصحية على المذبوحات يومياً بالمسلخ وذلك لتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك.
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