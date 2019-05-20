شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أقسام للكوارث والأزمات بإدارات التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

‏أكدت وزارة التعليم على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إنشاء أقسام الكوارث والأزمات، ويكون كل مركز تابعا لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

جاء ذلك في خطاب لمساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، على أن يتم ترشيح شخص من الكفاءات المؤهلة لشغل منصب رئيس القسم، وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالوزارة بصورة من القرار وجميع بيانات المرشح.

يذكر أنه سبق أن أصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل إدارة الكوارث والأزمات بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالوزارة، وتشكيل لجنة توجيهية للكوارث والأزمات برئاسة مساعد وزير التعليم.