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إنشاء أقسام للكوارث والأزمات بإدارات التعليم

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

‏أكدت وزارة التعليم على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إنشاء أقسام الكوارث والأزمات، ويكون كل مركز تابعا لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

جاء ذلك في خطاب لمساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، على أن يتم ترشيح شخص من الكفاءات المؤهلة لشغل منصب رئيس القسم، وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالوزارة بصورة من القرار وجميع بيانات المرشح.

يذكر أنه سبق أن أصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل إدارة الكوارث والأزمات بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالوزارة، وتشكيل لجنة توجيهية للكوارث والأزمات برئاسة مساعد وزير التعليم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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