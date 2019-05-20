شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تلاحق أباً نحر وطعن ابنته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة حادثة نحر فتاة في العقد الثاني من عمرها على يد والدها الذي نجح في الفرار من مسرح الحادثة.

وكان مركز عمليات الأمن (911) قد تلقى بلاغا من مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر يؤكد وصول فتاة (15 عاما) مصابة بجرح قطعي في العنق وعدة طعنات في جسدها، وفور وصول رجال الأمن بادر مرافقها بالفرار ليتضح أنه والدها وهو من قام بمحاولة نحرها مستخدما سكيناً قبل أن يسدد إليها عدة طعنات.

وأشارت مصادر إلى أن الفتاة دخلت إلى العمليات الجراحية فور وصولها على أمل إنقاذ حياتها، فيما باشرت شرطة جدة ملاحقة الأب.