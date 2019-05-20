شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يقيم معرضاً توعوياً عن السلامة المنزلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك معرض «السلامة المنزلية» في مجمع تبوك بارك، ويستمر لمدة 5 أيام.

ويهدف المعرض إلى توعية الأسر بالمخاطر المنزلية، خصوصا في شهر رمضان الكريم الذي تزداد فيه الحوادث المنزلية بشكل ملحوظ، وتنوعت مسببات الحوادث ما بين الطهي وتهريب الغاز إضافة إلى أسباب متعلقة بزيادة الأحمال الكهربائية أكثر من طاقتها.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن إقامة مثل هذه المعارض جاءت بتوجيه من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني؛ لتعزيز ثقافة السلامة المنزلية، وضمان إيصالها للأسر الموجودة في المجمعات التجارية بهدف استغلال وجود شرائح المجتمع المختلفة لنسلط الضوء خلال وجودهم على أهم النقاط التي تحرص مديرية المنطقة بترسيخها، كتجنب استخدام الموصلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية، وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية بشكل أكبر.

كما أكد الشمري حرص المديرية على مشاركة الفرق التطوعية في أعمال الدفاع المدني في هذا المعرض من خلال مشاركة فريق نبض الحياة التطوعي لتقديم الرسائل التوعوية الخاصة لربات المنازل عن طريق متطوعات متخصصات في مجال السلامة المنزلية، كذلك مشاركة من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بتبوك لتقديم النصائح الطبية.