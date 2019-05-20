شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي يتفقد مركز القيادة والسيطرة و«911» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام، واطلع على سير العمل لمتابعة المعتمرين والزوار.

كما زار الحربي مركز العمليات (911) التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية وكان في استقباله اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح قائد المركز، والعقيد علي بن عطية الغامدي مدير عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من القيادات.

واطلع مدير الأمن العام على أقسام المركز في استقبال البلاغات والترحيل والمتابعة التلفزيونية بما في ذلك القسم النسائي، واستمع لشرحٍ عن بعض المميزات والخصائص التي يتسم بها المركز مثل اللغات الأجنبية ومتابعة الجودة وقاعدة البيانات التي تخدم جميع القطاعات.