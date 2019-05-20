شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: عرض الموسم الأول من «الحصن» على التلفزيون في سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عرض الموسم الأول من برنامج «الحصن» على شاشة التلفزيون، في شهر سبتمبر القادم. أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عرض الموسم الأول من برنامج «الحصن» على شاشة التلفزيون، في شهر سبتمبر القادم. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في «تويتر».



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