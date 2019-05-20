، مركز التدريب الإقليمي يواصل استقبال المواهب في الرياض والمدينة المنورة ،

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يواصل مشروع مركز التدريب الإقليمي، الذي أطلقه الاتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من مايو الجاري في مدينتَيْ الرياض والمدينة المنورة، تدريباته اليومية بعد أن استقبل أكثر من ٦٠٠ موهبة، تقدمت بطلب التسجيل خلال الأيام الماضية.
ويستقبل رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة التدريبات اليومية للمواهب التي وقع الاختيار عليها، وتمكنت من اجتياز الكشف الطبي للبرنامج، تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين.
وتنوعت التدريبات اليومية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بين محطات متعددة، تختبر المهارات الأساسية لكرة القدم، واللعب تحت الضغط، والمناورات كمرحلة أخيرة.
وتهدف المرحلة التجريبية من مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا، وفق خطة طويلة المدى، تهدف إلى الاهتمام بالمواهب الحقيقية تحت رعاية الاتحاد.
ويتكون المشروع من أربع مراحل، هي: الإعلان، التجارب والاختبارات، مرحلة التدريب في المركز وتقييم المشروع.
مركز التدريب الإقليمي يواصل استقبال المواهب في الرياض والمدينة المنورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
يواصل مشروع مركز التدريب الإقليمي، الذي أطلقه الاتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من مايو الجاري في مدينتَيْ الرياض والمدينة المنورة، تدريباته اليومية بعد أن استقبل أكثر من ٦٠٠ موهبة، تقدمت بطلب التسجيل خلال الأيام الماضية.
ويستقبل رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة التدريبات اليومية للمواهب التي وقع الاختيار عليها، وتمكنت من اجتياز الكشف الطبي للبرنامج، تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين.
وتنوعت التدريبات اليومية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بين محطات متعددة، تختبر المهارات الأساسية لكرة القدم، واللعب تحت الضغط، والمناورات كمرحلة أخيرة.
وتهدف المرحلة التجريبية من مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا، وفق خطة طويلة المدى، تهدف إلى الاهتمام بالمواهب الحقيقية تحت رعاية الاتحاد.
ويتكون المشروع من أربع مراحل، هي: الإعلان، التجارب والاختبارات، مرحلة التدريب في المركز وتقييم المشروع.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:20 AM
استقبل أكثر من 600 موهبة
يواصل مشروع مركز التدريب الإقليمي، الذي أطلقه الاتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من مايو الجاري في مدينتَيْ الرياض والمدينة المنورة، تدريباته اليومية بعد أن استقبل أكثر من ٦٠٠ موهبة، تقدمت بطلب التسجيل خلال الأيام الماضية.
ويستقبل رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة التدريبات اليومية للمواهب التي وقع الاختيار عليها، وتمكنت من اجتياز الكشف الطبي للبرنامج، تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين.
وتنوعت التدريبات اليومية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بين محطات متعددة، تختبر المهارات الأساسية لكرة القدم، واللعب تحت الضغط، والمناورات كمرحلة أخيرة.
وتهدف المرحلة التجريبية من مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا، وفق خطة طويلة المدى، تهدف إلى الاهتمام بالمواهب الحقيقية تحت رعاية الاتحاد.
ويتكون المشروع من أربع مراحل، هي: الإعلان، التجارب والاختبارات، مرحلة التدريب في المركز وتقييم المشروع.
، مركز التدريب الإقليمي يواصل استقبال المواهب في الرياض والمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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