، الأهلي في مهمة صعبة للتأهل الآسيوي .. والهلال يواجه الدحيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى فريق الأهلي إلى الحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يقابل ضيفه باختاكور الأوزبكي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بيرسيبوليس الإيراني مع السد القطري المتصدر.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ، مقابل 8 نقاط لباختاكور و6 للأهلي و4 لبيرسيبوليس، حيث ضمن السد التأهل إلى دور الـ16.

ومع ضمان تأهل السد فإن الأهلي يمتلك فرصة في الحصول على البطاقة الثانية في حالة فوزه أمام باختاكور، في حين أن الأخير يسعى لتحقيق الفوز على أمل تعثر السد للحصول على صدارة المجموعة إلى جانب التأهل.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الهلال المتصدر خارج ملعبه مع الدحيل القطري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فريق العين الإماراتي مع الاستقلال الإيراني على استاد هزاع بن زايد في العين.



ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 8 نقاط للدحيل و5 للاستقلال ونقطتين للعين، حيث ضمن الهلال والدحيل الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، وجاء تأهل الدحيل لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال.

ومع ضمان تأهل الهلال والدحيل، وحسم المركز الأول في المجموعة لصالح الهلال، فإن المباراة بينهما ستكون من أجل تحقيق فوز معنوي قبل الأدوار الإقصائية.