تعرّف على أبرز التعديلات على الإجازات في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن "الخدمة المدنية" الرئيسية

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تعرّف على أبرز التعديلات على الإجازات في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن “الخدمة المدنية”

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أبرز التعديلات على الإجازات في لائحة الموارد البشرية الصادرة عن “الخدمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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