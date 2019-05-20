على متن حافلتين متجهتين إلى الأراضي المقدسة.. "الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 184 ألف حبة كبتاجون -صور الرئيسية

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على متن حافلتين متجهتين إلى الأراضي المقدسة.. “الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 184 ألف حبة كبتاجون -صور

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