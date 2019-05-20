رابط: الاحوال المدنية حجز موعد في السعودية

تقدم الأحوال المدنية في السعودية خدماتها للمواطنين والمواطنات في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك عبر 21 مكتباً للنساء والرجال في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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وتستقبل المكاتب التي تقدّم الخدمة المسائية المواطنين والمواطنات الحاصلين على مواعيد إلكترونية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً إلى نهاية يوم 25/ 9/ 1440هـ.

وتقدّم المكاتب الرجالية في منطقة الرياض خدماتها عبر: مكتب الأحوال المدنية (الرياض 1، الوشم)، مكتب الأحوال المدنية (الرياض 2، رويال مول)، مكتب الأحوال المدنية (الرياض 3، الناصرية)، مكتب الأحوال المدنية (الرياض 5، القطار مول)، مكتب الأحوال المدنية بمحافظة شقراء.

أما المكاتب النسائية التي تقدم الخدمة في منطقة الرياض فتشمل مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 2، رويال مول)، مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 3، الناصرية)، مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 4، قرطبة)، مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 5، القطار مول)، مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 6، العثيم مول)، مكتب الأحوال المدنية النسائي (الرياض 9، المروج).