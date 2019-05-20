اوقات دوام البريد السعودي في رمضان

حددت مؤسسة البريد السعودي مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية، وفق آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات البريدية المختلفة لعملاء المؤسسة في جميع المناطق بشكل منتظم.

الفترة الأولى ستبدأ في جميع المكاتب البريدية بكافة المناطق من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا فيما سيكون موعد دوام الفترة الثانية في مناطق الرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران من التاسعة مسًاء وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأشار البريد إلى أن العمل خلال الفترة المسائية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف والباحة سيكون من الساعة التاسعة والنصف وحتى الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

وأوضحت المؤسسة أنها ستستمر في تقديم خدماتها الإلكترونية عبر بوابة البريد السعودي على شبكة الانترنت على مدار الساعة، في كافة أيام الشهر الكريم.