رابط التسجيل في اختبارات قياس لمرشحي وزارة العدل - نتائج اختبار مركز قياس 1440

ننشر لكم رابط التسجيل في اختبارات قياس 1440، وهو اختبار القدرة المعرفية لمرشحي وزارة العدل السعودية عبر المركز الوطني للقياس الذي بدأ يوم الأحد.

ودعت وزارة العدل السعودية المتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخرا على المرتبة السادسة للذكور والاناث بضرورة اجتياز اختيار القدرة المعرفية " قياس 1440، الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط التسجيل من هنا

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ولفتت وزارة العدل إلى أن التسجيل في اختبارات قياس بدأ أمس الاحد 19 مايو 2019 - 14 رمضان على أن ينتهي يوم الخميس المقبل 18 رمضان، وذلك عبر المركز الوطني للقياس، داعية لضرورة التسجيل.

وعل المتقدمين للوظائف لوزارة العدل ممن تمكنوا من إجراء اختبارات سابقة عليهم التوجه عبر موقع قياس من هنا واستخراج النتيجة الخاصة بهم وطباعتها وتقديمها لوظائف وزارة العدل

ومن المقرر أن يكون موعد الاختبارات يوم 1-7-2019 لينتهي بعدها بيومين في 3-7-2019، وذلك خاص للمتقدمين بوزارة العدل والاولية لمن تخرجو بعد ثلاث سنواتن يكون ممن لم يسبق له دخول الاختبار خلال اخر 3 سنوات.