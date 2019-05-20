أمطار رعدية مصحوبة بزخّات برد على مناطق عدة بالمملكة.. الإثنين

أكّدت الهيئة العامّة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الإثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» والمرتفعات الجنوبية من مكة المكرمة، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقّعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم، حائل»، وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزّه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعيّ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.