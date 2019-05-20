مفاجأة في واقعة الإطاحة بالملثمين سارقي محل تموينات.. وشرطة الرياض تكشف التفاصيل

أطاحت شرطة الرياض، بثلاثة متهمين في جريمة سطو تمثلت في تهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة، تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم.

وأشار إلى أن المتهمين ثلاثة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ حيث تم القبض على اثنين منهم، فيما اتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية، مؤكدًا أنه جرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.