أمير المدينة يكرم الزائر رقم خمسة مليون لمتحف القرآن الكريم

كرم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، الزائر رقم خمسة مليون لمتحف معرض القرآن الكريم في المدينة المنورة؛ حيث تسلم الزائر مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وقدم أمير المنطقة هدية للمتحف عبارة عن مصحف ثمين كتب قبل 273 سنة، كتبه الخطاط الحافظ السيد درويش، بخط نسخي جميل، مع تذهيب في المتن والحاشية، وزخرفة بديعة، موجهًا بأن يكون وقفًا على المتحف.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «سمايا الاستثمارية»، فواز المحرج، عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته للاحتفال، والهدية الثمينة التي قدمها للمتحف، منوهًا بدعم للمشروع منذ بدايته.

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كما قدم المحرج شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رعاية وإنشاء هذا المتحف، والمشاركة فيه بعدد من المخطوطات والمقتنيات الثمينة، وللهيئة العامة للأوقاف التي وافقت على إقامة المتحف في أحد المباني التابعة لها.

كما نوه المحرج ببلوغ زوار المتحف خمسة ملايين زائر خلال أقل من أربعة اعوام من افتتاحه، مضيفًا أن المتحف زاره عدد من كبار المسؤولين من داخل المملكة وخارجها من أكثر من 142 دولة.

يُذكر أن متحف معرض القرآن الكريم في المدينة المنورة مبادرة ثقافية للتعريف بالقرآن الكريم، عبر عرض متحفي جذاب، باستخدام الوسائل التقنية، ومن خلال مجموعة من المرشدين، الذين يقدمون المحتوى بعدد من اللغات الحية، ومنظومة من اللوحات والتقنيات الحديثة.