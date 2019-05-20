وادي الفرع تستكمل تجهيزاتها للاحتفال بعيد الفطر تحت شعار «العيد يجمعنا»

شرعت اللجنة المنظمة لاحتفالات أهالي محافظة وادي الفرع بعيد الفطر، في الترتيب والتجهيزات الأولية لاستقبال العيد المبارك تحت شعار «العيد يجمعنا».

وقررت اللجنة المنظمة أن حفل العيد لهذا العام سيكون مساء ثاني أيام العيد من خلال حفل خطابي بحضور محافظ وادي الفرع، عايض بن سعيد آل مشيط، ورئيس بلدية المحافظة محمد بن مبارك السهلي، ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وأعيان المحافظة، إضافة إلى تقديم العروض الشعبية والألعاب النارية.

ومن المتوقع أن يشهد الاحتفال فعاليات وفقرات متنوعة تستهدف كل شرائح المجتمع، كما تتنوع الفعاليات الأخرى بين الموروث الشعبي والقصائد، فيما قدمت اللجنة المنظمة شكرها لمحافظ وادي الفرع ورئيس البلدية على متابعتهم المستمرة لإقامة هذا الاحتفال.