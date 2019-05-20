تهدف للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة..
رحب اليمن بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م؛ للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي تمارسها إيران وأذرعها بالمنطقة، والمتمثلة في قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط في المملكة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن بيان لوزارة الخارجية اليمنية، دعم اليمن وتضامنه التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يرحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.